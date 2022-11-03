Артистка Надя Дорофєєва показала фото маленької Аліси із Чернігівщини, яка пережила за своє недовге життя справжній жах.

Як повідомляє Politeka.net, після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка Надя Дорофєєва поїхала за кордон. Вона виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України. 9 серпня співачка повідомила, що повернулася до Києва та зайнялася волонтерством. На цей раз артистка вирішила розповісти в Instagram історію маленької українки з Чернігівщини, яка вразила її.

Надя Дорофєєва показала фото маленької Аліси із Чернігівщини. Її батьки загинули під час евакуації - автомобіль, у якому їхала родина, обстріляли російські військові. Дитина дивом вижила. Нині дівчинку виховує її тітка. На щастя, малеча перебуває під опікою одного з благодійних фондів, який надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків у результаті російської війни в Україні.

"Нещодавно я поспілкувалася з підопічними фонду. Це була щира та цікава розмова про їхні мрії. Незважаючи на те, що пережили ці діти, їхні серця сповнені любові та віри у прекрасне майбутнє", - поділилася своїми враженнями Надя Дорофєєва.

Користувачі мережі в коментарях співчували маленькій Алісі та зазначали, що багато українських дітей зіткнулися зі схожим горем.

"Серце розривається, бідна дівчинка", "Дуже шкода маленькій дівчинці", "Хочеться, щоб усі діти жили в спокійній обстановці", "Так сумно за всіх цих дітей", - писали у коментарях.

Нагадаємо, Дорофєєва нарвалася на погрози від росіян, співачка поділилася фото.

Також Politeka писала, що Дорофєєва після низки трагедій зачепила українців новою заявою.

Як Politeka повідомляла, Дорофєєва в шкірі запалила на концерті, кадри.