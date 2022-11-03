Как сообщает Politeka.net, после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка Надя Дорофеева уехала за границу. Она выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев и занялась волонтерством. В этот раз артистка решила рассказать в Instagram историю маленькой украинки из Черниговщины, которая поразила ее.
Надя Дорофеева показала фото маленькой Алисы из Черниговщины. Ее родители погибли во время эвакуации - автомобиль, в котором ехала семья, обстреляли российские военные. Ребенок чудом выжил. Сейчас девочку воспитывает ее тетя. К счастью, малышка находится на попечении одного из благотворительных фондов, который оказывает помощь детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате российской войны в Украине.
"Недавно я пообщалась с подопечными фонда. Это был искренний и интересный разговор об их мечтах. Несмотря на то, что пережили эти дети, их сердца исполнены любви и веры в прекрасное будущее", - поделилась своими впечатлениями Надя Дорофеева.
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Пользователи сети в комментариях сочувствовали маленькой Алисе и отмечали, что многие украинские дети столкнулись с похожим горем.
"Сердце разрывается, бедная девочка", "Очень жаль маленькую девочку", "Хочется, чтобы все дети жили в спокойной обстановке", "Так грустно за всех этих детей", - писали в комментариях.
Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.
Также Politeka писала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением.
Как Politeka сообщала, Дорофеева в коже зажгла на концерте, кадры.