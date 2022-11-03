Солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька радує оновленнями у своєму мікроблозі, а найбільше фоловери люблять її нові образи.

Як повідомляє Politeka.net, солістка групи "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька поділилася приємними новинами. Вона вирушила до соціальної мережі, щоб повідомити про ряд своїх концертів у США. Поки тур ще не стартував, співачка вирішила прогулятися вулицями Нью-Йорка та поділилася фото у Instagram.

Олександра Зарицька цього разу запостила знімки у куртці-оверсайз із накладними кишенями кольору хакі. Високі джинси із широкими штанинами, чорний топ, кросівки на масивній підошві доповнювали образ. До того ж на шию знаменитість одягла комірець із рюшами, а в руки взяла сумочку темного відтінку. Зірка вкотре показала стильний стріт-стайл образ, який надихає ретельно вибирати одяг, перш ніж вийдеш із квартири.

Артистка позувала на вулицях міста, обравши цікаві локації для зйомок.

"Вже завтра. Старт нашого туру Америкою. Чекаємо на вас у Melrose Ballroom NY. До зустрічі, милі", - підписала кадри співачка.

Фоловери подякували своїй улюблениці за концерт та пораділи тому, яка Олександра Зарицька красива та стильна, буквально підірвавши сторінку зірки коментарями та компліментами.

"Яка ти красива", "Неймовірна зовнішність", "Стильний лук для стильної леді", "Ти дивовижна, чекаємо на тебе у Великій Британії", - писали в коментарях.

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