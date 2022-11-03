Солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая радует обновлениями в своем микроблоге, а больше всего фолловеры любят ее новые образы.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая поделилась приятными новостями. Она отправилась в социальную сеть, чтобы сообщить о ряде своих концертов в США. Пока тур еще не стартовал, певица решила прогуляться по улицам Нью-Йорка и поделилась фото в Instagram.

Александра Зарицкая на этот раз запостила снимки в куртке-оверсайз с накладными карманами цвета хаки. Высокие джинсы с широкими штанинами, черный топ, кросовки на мощной подошве дополняли образ. К тому же на шею знаменитость надела воротничок с рюшами, а в руки взяла сумочку темного оттенка. Звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры.

Артистка позировала на улочках города, выбрав интересные локации для съемок.

"Уже завтра. Старт нашего тура по Америке. Ждем вас в Melrose Ballroom NY .До встречи, милые", - подписала кадры певица.

Фолловеры поблагодарили свою любимицу за концерт и порадовались тому, какая Александра Зарицкая красивая и стильная, буквально взорвав страницу звезды комментариями и комплиментами.

"Какая ты красивая", "Невероятная внешность", "Стильный лук для стильной леди", "Ты удивительная, ждем тебя в Великобритании", - писали в комментариях.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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