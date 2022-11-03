Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая поделилась приятными новостями. Она отправилась в социальную сеть, чтобы сообщить о ряде своих концертов в США. Пока тур еще не стартовал, певица решила прогуляться по улицам Нью-Йорка и поделилась фото в Instagram.
Александра Зарицкая на этот раз запостила снимки в куртке-оверсайз с накладными карманами цвета хаки. Высокие джинсы с широкими штанинами, черный топ, кросовки на мощной подошве дополняли образ. К тому же на шею знаменитость надела воротничок с рюшами, а в руки взяла сумочку темного оттенка. Звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры.
Артистка позировала на улочках города, выбрав интересные локации для съемок.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Лидер "Другої ріки" Харчишин побывал на руинах своего дома и рассказал, что уцелело: "Слава Богу, что меня здесь не было"
"Путин хочет отыграться": в ОП прокомментировали рвения рф к "мирным переговорам"
Украинская "патриотка" оказалась шпионкой: какие задачи она выполняла
ВСУ вытащили с поля боя раненого медика оккупантов, и вот что она рассказала: "Обещали, что…"
"Уже завтра. Старт нашего тура по Америке. Ждем вас в Melrose Ballroom NY .До встречи, милые", - подписала кадры певица.
Фолловеры поблагодарили свою любимицу за концерт и порадовались тому, какая Александра Зарицкая красивая и стильная, буквально взорвав страницу звезды комментариями и комплиментами.
"Какая ты красивая", "Невероятная внешность", "Стильный лук для стильной леди", "Ты удивительная, ждем тебя в Великобритании", - писали в комментариях.
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.
Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.