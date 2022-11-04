53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила без зайвої скромності похвалитися досить сміливим чином у мереживах.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила похвалитися досить сміливим домашнім чином в оновленому будинку. Після весілля з Беном Аффлеком пара спеціально для себе розробила дизайн їхнього будинку.

На фото Дженніфер Лопес зручно позувала на великому зеленому дивані біля вікна із записником. Для демонстрації фігури вона обрала чорний атласний костюм, що складається з широких штанів та халата-кімоно.

Причому халат вона відчинила, показуючи мереживне бра і свої форми:

«Підпис С?; Думав про те, щоб кинути на Джейло, чи не так? 👀; О, місіс Аффлек 😏 Добре; Ти точно найкрасивіша 😍✨ Чудова та Ідеальна жінка у всіх відносинах; Я ніколи не бачив нікого настільки страшенно красивим! 😍; Ти дивовижна ❤ ».

При цьому не забуває Лопес брати участь у рекламних зйомках і вихваляється підтягнутими формами.

Цього разу Лопес задумалася про зимове диво і показала незвично скромний образ, продемонструвавши лише свої підтягнуті форми та блискучу шкіру. Також вона звернула увагу на фігуру загалом.

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