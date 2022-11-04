Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила похвастаться довольно смелым домашним образом в обновленном доме. После свадьбы с Беном Аффлеком пара специально для себя разработала дизайн их дома.
На фото Дженнифер Лопес удобно позировала на большом зеленом диване у окна с записной книжкой. Для демонстрации фигуры она выбрала черный атласный костюм, состоящий из широких брюк и халата-кимоно.
Причем халат она распахнула, показывая кружевное бра и свои формы:
«Подпись С?; Думал о том, чтобы бросить на Джейло, верно? 👀; О, миссис Аффлек 😏 Хорошо; Ты точно самая красивая 😍✨ Замечательная и Идеальная женщина во всех отношениях; Я никогда не видел никого настолько чертовски красивым! 😍; Ты умопомрачительная ❤».
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При этом не забывает Лопес принимать участие в рекламных съемках и хвастается подтянутыми формами.
В этот раз Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.
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