53-летняя артистка, актриса и певица Дженнифер Лопес решила без лишней скромности похвастаться довольно смелым образом в кружевах.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила похвастаться довольно смелым домашним образом в обновленном доме. После свадьбы с Беном Аффлеком пара специально для себя разработала дизайн их дома.

На фото Дженнифер Лопес удобно позировала на большом зеленом диване у окна с записной книжкой. Для демонстрации фигуры она выбрала черный атласный костюм, состоящий из широких брюк и халата-кимоно.

Причем халат она распахнула, показывая кружевное бра и свои формы:

«Подпись С?; Думал о том, чтобы бросить на Джейло, верно? 👀; О, миссис Аффлек 😏 Хорошо; Ты точно самая красивая 😍✨ Замечательная и Идеальная женщина во всех отношениях; Я никогда не видел никого настолько чертовски красивым! 😍; Ты умопомрачительная ❤».

При этом не забывает Лопес принимать участие в рекламных съемках и хвастается подтянутыми формами.

В этот раз Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.

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