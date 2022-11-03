Ганна Саліванчук останнім часом дедалі частіше дивує образами, показує свої успіхи на тренуваннях та говорить про те, що за собою йде. Справа в тому, що артистка вирішила скинути п'ять зайвих кілограмів і тепер старанно працює над змінами фігури.

Цього разу вона показала, як займається на танцях – Саліванчук ходить на масаж, тренується у залі та ходить до косметолога, але не забуває і про особистий розвиток. З недавніх пір вона відновила заняття.

«Класна пісня, вперше танцюю таке. Я обіцяю, що доведу цей танець до пуття і вивчу його до кінця!» – поділилася Ганна під кадрами.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними кадрами після вихідних та заговорила про те, чого можна повчитися у своїх дітей.

«Дитина завжди здатна дати дорослому три уроки: вона весела без жодної причини, завжди чимось зайнята і вміє за всяку ціну домагатися бажаного. Давайте вчитися у дітей - пише Ганна під добіркою кадрів з осінньої фотосесії.

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