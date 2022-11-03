Анна Саливанчук в последнее время все чаще удивляет образами, показывает свои успехи на тренировках и говорит об уходе за собой. Дело в том, что артистка решила сбросить пять лишних кг и теперь усердно работает над изменениями фигуры.
В этот раз она показала, как занимается на танцах – Саливанчук ходит на массаж, тренируется в зале и ходит к косметологу, но не забывает и о личном развитии. С недавних пор она возобновила занятия.
«Классная песня, впервые танцую такое. Я обещаю, что доведу этот танец до ума и выучу его до конца!» - поделилась Анна под кадрами.
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Также на своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными кадрами после выходных и заговорила о том, чему можно поучиться у своих детей.
«Ребенок всегда способен дать взрослому три урока: он весел без всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого. Давайте учиться у детей💙💛» - пишет Анна под подборкой кадров из осенней фотосессии.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.