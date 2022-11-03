Популярна співачка Даша Астаф'єва вирішила показати точну різницю між нами та російськими злочинцями.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка та телеведуча Даша Астаф'єва вирішила наочно показати різницю між звичайними українцями та типовими росіянами. Причому для цього Даша обрала два фото із минулого двох народів.

Таким чином артистці вдалося, як і багатьом іншим, наголосити на різниці: ми з країною-терористом - різні народи і завжди були різними. До того ж, культура та навіть одяг у нас завжди були різними.

Поки пропаганда Росії запевняє, що України ніколи не існувало, артисти продовжують нагадувати про реальність, яку заперечують у Росії:

"Ку-ку. У мене все" - упевнено написала Астаф'єва.

Така артистка в Instagram показала книгу, яка буде озвучена її голосом.

Зокрема, зараз вона працює над книгою "Пташине кладбище" Кирила Поліщука. Як зізналася Даша Астаф'єва, їй дуже хочеться озвучити книжку так, щоб її полюбили якнайбільше українців.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.