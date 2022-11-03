Как сообщает Politeka.net, популярная певица и телеведущая Даша Астафьева решила наглядно показать разницу между обычными украинцами и типичными россиянами. Причем для этого Даша выбрала два фото из прошлого двоих народов.
Таким образом артистке удалось, как и многим другим, подчеркнуть разницу: мы со страной-террористом - разные народы и всегда были разными. К тому же, культура и даже одежда у нас всегда были разными.
Пока пропаганда рф уверяет, что Украины никогда не существовало, артисты продолжают напоминать о реальности, которую отрицают в рф:
"Ку-ку. У меня все" - уверенно написала Астафьева.
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Такэе артистка в Instagram показала книгу, которая будет озвучена ее голосом.
В частности, сейчас она работает над книгой "Пташиний цвинтар" Кирилла Полищука. Как призналась Даша Астафьева, ей очень хочется озвучить книжку так, чтобы ее полюбили, как можно больше украинцев.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.