На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати рибу, запечену в фользі.

На порцію для однієї людини потрібно:

1 філе риби (150г)

Пів цибулини

Трохи цукіні (40г)

Болгарський перець (35)

Томати (50г)

Тім’ян, сіль (можна кріп)

Біле вино за бажанням 25г

Смачна оливкова або проста олія

"Спочатку підготовлюю рибу - мені потрібно чисте філе без кісточок. Далі нарізаю овочі, окрім томатів, брусочком і легенько підсмажую їх на пательні. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні. Овочі підсолюю. На лист фольги додаю трохи олії, пару гілочок петрушки, кладу підсолене філе риби, на нього кладу теплі підсмажені овочі, на самий верх поміщаю просто порізані томати, ще трохи тім’яну і мені подобається додавати біле сухе вино. Воно придає особливих ароматів страві та соусу, а алкоголю вже не буде у готовій страві - він випарується", — пояснює Ярославський.

Потім закриваємо щільно фольгу, щоб не виходила волога, і ставимо в духовку на 20-22 хвилини при температурі 200. Зірка "Мастер Шеф" радить подавати готову страву прямо в фользі та з ложкою - так риба буде в ароматному овочевому бульоні та дуже соковита.

Додатково Володимир дав кілька порад. Якщо у вас дорадо, лосось або судак - старайтесь не переготовлювати рибу, бо буде суха. Можна брати також філе коропа, товстолоба чи осетра, але в такому випадку бажано додавати ще часнику і тут навпаки, їх можна тримати довше - ці види риб краще «переготовлювати», особливо осетра.

"Ви можете використовувати і інші овочі чи їх комбінації - але раджу їх прогрівати - таким чином вони швидше випускають свій ароматний сік, в якому буде готуватись риба. Томати або тонко ріжу, або навіть можна м’яти руками. Можна використовувати і різні сухі трави чи сіль з травами. В сучасних реаліях економії, можна спробувати готувати це у мультиварці без фольги!", — додав Ярославський.

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