На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить рыбу, запеченную в фольге.

На порцию для одного человека нужно:

1 филе рыбы (150г)

Пол луковицы

Немного цуккини (40г)

Болгарский перец (35)

Томаты (50г)

Тимьян, соль (можно укроп)

Белое вино по желанию 25г

Вкусное оливковое или простое масло

"Сначала подготавливаю рыбу – мне нужно чистое филе без косточек. Дальше нарезаю овощи, кроме томатов, брусочком и легонько поджариваю их на сковороде. Это нужно для того, чтобы овощи быстрее отдали свой сок рыбе и стали более ароматные. Овощи подсаливаю. На лист фольги добавляю немного масла, пару веточек петрушки, кладу подсоленное филе рыбы, на него кладу теплые поджаренные овощи, на самый верх помещаю просто порезанные томаты, еще немного тимьяна и мне нравится добавлять белое сухое вино. Оно придает особый аромат блюду и соусу, а алкоголя уже не будет в готовом блюде – он испарится", — объясняет Ярославский.

Затем плотно закрываем фольгу, чтобы не выходила влага, и ставим в духовку на 20-22 минуты при температуре 200. Звезда "Мастер Шеф" советует подавать готовое блюдо прямо в фольге и с ложкой - так рыба будет в ароматном овощном бульоне и очень сочная.

Дополнительно Владимир дал несколько советов. Если у вас дорадо, лосось или судак – старайтесь не переготавливать рыбу, потому что будет сухая. Можно брать также филе карпа, толстолоба или осетра, но в таком случае желательно добавлять еще чеснока и здесь наоборот, их можно держать дольше – эти виды рыб лучше «переготавливать», особенно осетра.

"Вы можете использовать и другие овощи или их комбинации – но советую их прогревать – таким образом они быстрее выпускают свой ароматный сок, в котором будет готовиться рыба. Томаты или тонко режу, или даже можно мять руками. Можно использовать и различные сухие травы или соль с травами. В современных реалиях экономии, можно попытаться готовить это в мультиварке без фольги!", - добавил Ярославский.

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