Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Горняк вирішила відволікти увагу публіки від свого особистого життя та зробила важливу заяву.

"Сиджу я зараз і посміхаюсь, так само тепло, як на цьому фото. Бо я дуже хочу вам усім подякувати, хто тут зі мною стільки часу і за вашу довіру… Зараз поясню: я перерахувала, що за цей час повномасштабного вторгнення, війни, ми з вами допомогли нашим Захисникам на вагому суму, без вас цього б не було. І машини ми купували, і одяг, і їжу, бліііін більше 600.000 гривень, це - огого. Дякую кожному з вас, ми - круті! Так тримати, і бажаю, щоб життя вам дуже віддячило за такі відкриті та теплі серця!❤️", — наголосила Христина.

Шанувальники в коментарях підтримали дружину Остапчука та засипали її компліментами: "Христино, шикарний вигляд маєте🔥", "Вам велике дякую за допомогу, бережіть себе, будь ласка 🙏Ви дуже гарна дівчина та людина❤️У вас гарна енергетика".

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.