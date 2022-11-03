Остапчук и нотариус Кристина Горняк в браке с 2020 года, но недавно стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина уже долгое время не живут вместе.

В этот раз на своей странице в Instagram Горняк решила отвлечь внимание публики от своей личной жизни и сделала важное заявление.

"Сижу я сейчас и улыбаюсь, так же тепло, как на этом фото. Потому что я очень хочу вас всех поблагодарить, кто здесь со мной столько времени и за ваше доверие... Сейчас объясню: я перечислила, что за это время полномасштабного вторжения, войны, мы с вами помогли нашим Защитникам на весомую сумму, без вас этого бы не было. И машины мы покупали, и одежду, и еду, блиииин больше 600.000 гривен, это - огого. Спасибо каждому из вас, мы - крутые! Так держать и желаю, чтобы жизнь вам очень отблагодарила за такие открытые и теплые сердца!❤️", — подчеркнула Кристина.

Поклонники в комментариях поддержали жену Остапчука и засыпали ее комплиментами: "Кристина, шикарный вид имеете 🔥", "Вам большое спасибо за помощь, берегите себя, пожалуйста 🙏Вы очень хорошая девушка и человек ❤️У вас хорошая энергетика".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.