Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", поки що не бере участі в нових проектах і не знімається в нових фільмах з очевидних причин. Проте артистка займається своїм магазином косметики та почала просувати тему медитації та духовних практик.

Тепер Мішина активніше спілкується з фанатами та відповідає на особисті запитання.

Ксенія розповіла про своє зростання, уточнюючи, як доглядає себе крім спорту: «Зростання 168 см, допомагає правильне харчування, правильна робота з ментальним станом».

Також вона показала, як проходять її тренування та чим це корисно для її фігури.

«Як ти без підтримки, без чоловічого плеча? Без близьких людей, без подруги Лери» - запитали Мишину.

Вона зауважила: «Війна багато чого змінила, зокрема й мій простір. Ваша стабільність залежить тільки від вас самих і більше нікого».

Район, де живе Мішина з дитиною у Києві, не став винятком. Артистка ставиться до цього з розумінням і намагається тим часом без світла провести з користю.

Також Мішина показала, як іноді заздрить сусіднім кварталам, яким у цей час не вимикають світло.

"Тримаємося! Як же прикро зараз дивитися у віконце на район щасливих людей" - пише Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

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