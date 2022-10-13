Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой" в известном проекте, продолжает активно вести социальные сети. В этот раз Ксения рассказала, какой большой путь она прошла для правильной реализации своих амбиций.

«Сначала расскажу вам историю. Я недавно осознала, насколько большой и глубокий путь я прошла в познании духовности и лично для себя в последние годы. Было все:

Ретриты в окружении сильных учителей; углубление, которые нельзя проходить без инициаций – посвящения при помощи мастеров; принятие и сопротивление тому, что происходит в жизни. Но остались еще несколько дел, которые я не реализовала.

Одна из моих целей и желаний в ближайшее время – это сделать как можно больше людей счастливыми» - призналась Ксения.

Все чаще Мишина подмечает, что идеальных людей не бывает и надо работать над собой, поэтому она продолжает совершенствоваться. Также Ксения записалась на специальные курсы массажа и призналась, что ее кожа далеко не так хороша, как ей хотелось бы.

Поэтому артистка решила решить эту проблему однозначно и продолжает интриговать кадрами: «Уровень! Когда приходишь к массажисту домой, а не в студию. Какой же красивой я буду!» - отшутилась Ксения.

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