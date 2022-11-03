Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина ответила на личные вопросы фанатов.

Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой" пока что не принимает участие в новых проектах и не снимается в новых фильмах по очевидным причинам. Однако артистка занимается своим магазином косметики и начала продвигать тему медитации и духовных практик.

Теперь Мишина активнее общается с фанатами и отвечает на личные вопросы.

Ксения рассказала о своем росте, уточняя, как ухаживает за собой помимо спорта: «Рост 168 см, помогает правильное питание, правильная работа с ментальным состоянием».

Также она показала, как проходят ее тренировки и чем это полезно для ее фигуры.

«Как ты, без поддержки, без мужского плеча? Без близких людей, без подруги Леры» - спросили у Мишиной.

Она подметила: «Война много чего изменила, в том числе и мое пространство. Ваша стабильность зависит только от вас самих и никого более».

Район, где живет Мишина с ребенком в Киеве, не стал исключением. Артистка относится к этому с пониманием и старается в это время без света провести с пользой.

Также Мишина показала, как иногда завидует соседним кварталам, которым в это время не отключают свет.

"Держимся! Как же обидно сейчас смотреть в окошечко на район счастливых людей" - пишет Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.