Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой" пока что не принимает участие в новых проектах и не снимается в новых фильмах по очевидным причинам. Однако артистка занимается своим магазином косметики и начала продвигать тему медитации и духовных практик.
Теперь Мишина активнее общается с фанатами и отвечает на личные вопросы.
Ксения рассказала о своем росте, уточняя, как ухаживает за собой помимо спорта: «Рост 168 см, помогает правильное питание, правильная работа с ментальным состоянием».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Женщина не выжила после встречи с возлюбленным своей дочери: подробности новой трагедии на Киевщине
В Минобороны объяснили "затишье" ВСУ, где ситуация сложнее всего: "Мы готовимся к..."
"Путин хочет отыграться": в ОП прокомментировали рвения рф к "мирным переговорам"
Звезда "Зважені та щасливі" и экс-жена Узелкова Боржемская поразила откровением об абьюзе: "Я заметила..."
Также она показала, как проходят ее тренировки и чем это полезно для ее фигуры.
«Как ты, без поддержки, без мужского плеча? Без близких людей, без подруги Леры» - спросили у Мишиной.
Она подметила: «Война много чего изменила, в том числе и мое пространство. Ваша стабильность зависит только от вас самих и никого более».
Район, где живет Мишина с ребенком в Киеве, не стал исключением. Артистка относится к этому с пониманием и старается в это время без света провести с пользой.
Также Мишина показала, как иногда завидует соседним кварталам, которым в это время не отключают свет.
"Держимся! Как же обидно сейчас смотреть в окошечко на район счастливых людей" - пишет Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.