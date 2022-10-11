Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина в день ракетной атаки на украинские города, 10 октября, записала видеообращение к украинцам. Свое видео, записанное в автомобиле, знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

В своем обращении встревоженная Ксения призвала украинцев не игнорировать сигналы тревоги, не паниковать, беречь себя и верить в победу Украины.

"Мы выстоим и не сломаемся. Сколько бы нас не терроризировали, мы будем продолжать бороться за свою землю, свою свободу и за каждого из нас. Украинцы, берегите себя! Украина была до врага, будет и после", - написала Мишина в подписи к своему видео.

Пользователи тут же начали комментировать публикацию актрисы: "Все будет хорошо", "Победим!", "Героям слава!", "Боже, Украину храни. Героям Слава. Держимся! Все будет Украина", "Мы выстоим", "Выстоим и верим в наших ВСУ", "Здесь такое дело, что паники нет! Но еще больше раздраконили! Все будет Украина", "Выстоим! Победим!", "Как же хочется жить миром под мирным небом", "Боже, помоги Украине", "Слава Украине, мы выстоим, нас не сломать, все будет хорошо. Украинцы, родные земляки, берегите себя, держимся вместе".

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