Актриса Ксения Мишина часто общается с фанатами и рассказывает о себе в Инстаграм. Она делится интересными замечаниями, лайфхаками и удивляет секретами красоты.

Все чаще Мишина подмечает, что идеальных людей не бывает и надо работать над собой, поэтому она продолжает совершенствоваться. Также Ксения записалась на специальные курсы массажа и призналась, что ее кожа далеко не так хороша, как ей хотелось бы.

Поэтому артистка решила решить эту проблему однозначно и продолжает интриговать кадрами: «Уровень! Когда приходишь к массажисту домой, а не в студию. Какой же красивой я буду!» - отшутилась Ксения.

Мишина в день ракетной атаки на украинские города, 10 октября, записала видеообращение к украинцам. Свое видео, записанное в автомобиле, знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

В своем обращении встревоженная Ксения призвала украинцев не игнорировать сигналы тревоги, не паниковать, беречь себя и верить в победу Украины.

Напомним, "Вы не люди, вы только звери": Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

Как сообщала Politeka, Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу: "Пока мы едины – нас не сокрушить".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил новым жестким заявлением: "Вы можете со мной быть не согласны...".