Телеведуча Лілія Ребрик опублікувала фото зі знімального майданчика, де щасливо посміхається дівчині-стилістці, а також тримає в руках склянку з кавою.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик звикла бути стильною та чарівною за будь-яких життєвих обставин. Вона часто ділиться своїми новими образами, надихаючи інших на експерименти. Цього разу знаменитість не лише засвітила нову сценічний лук, а й зізналася у своєму Instagram, що здатне зараз її порадувати.

Зокрема, Лілія Ребрик зізналася, що для неї робота та кава – це найкращий антистрес.

Також телеведуча опублікувала фото зі знімального майданчика, де щасливо посміхається дівчині-стилістці, а також тримає у руках склянку з кавою.

Цього разу її образ складається з яскравого ансамблю: на ній фіолетовий тренч із приспущеною лінією плечей та широкими лацканами. Під низ вона одягла комбінезон приглушеного трав'яного відтінку, який чудово відтіняв колір верху. Доповнюють ефектний лук об'ємне укладання та яскравий макіяж з акцентом на її великі очі.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик народилася 1981 року у Чернівцях. 2001-го закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.



Того ж року вона стала артисткою Київського академічного молодого театру. Кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши провідною прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року до липня 2022 року Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".

Нагадаємо, що Ребрик в осінному луці підкорила розвагами на природі з дочками.

Як повідомляла Politeka, Ребрик зворушила українців до сліз зустріччю сім'ї, яка побачилася вперше з 24 лютого.

Також Politeka писала, що Ребрик насолодилася осіннім днем ​​у трендовому образі.