Телеведущая Лилия Ребрик опубликовала фото со съемочной площадки, где счастливо улыбается девушке-стилистке, а также держит в руках стаканчик с кофе.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик привыкла быть стильной и неотразимой в любых жизненных обстоятельствах. Она часто делится своими новыми образами, вдохновляя других на эксперименты. В этот раз знаменитость не только засветила новый сценический лук, но и призналась в своем Instagram, что способно сейчас ее порадовать.

В частности, Лилия Ребрик призналась, что для нее работа и кофе - это лучший антистрес.

Также телеведущая опубликовала фото со съемочной площадки, где счастливо улыбается девушке-стилистке, а также держит в руках стаканчик с кофе.

В этот раз ее образ состоит из яркого ансамбля: на ней фиолетовый тренч с приспущенной линией плеч и широкими лацканами. Под низ она надела комбинезон приглушенного травяного оттенка, который прекрасно оттенял цвет верха. Дополняют эффектный лук объемная укладка и яркий макияж с акцентом на ее большие глаза.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.



В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Напомним, что Ребрик в осеннем луке покорила развлечениями на природе с дочерями.

Как сообщала Politeka, Ребрик тронула украинцев до слез встречей семьи, которая увиделась впервые с 24 февраля.

Также Politeka писала, что Ребрик насладилась осенним деньком в трендовом образе.