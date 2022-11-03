Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Настя Каменських півроку не жила в Україні через вторгнення окупантів і не приїжджала додому навіть на день. Після повернення артистка почала активно допомагати українцям та розповідати про свій патріотизм.

«2 листопада моєму сольному проекту NK виповнилося 5 років. Для мене це справді важлива подія, але єдине свято, на яке зараз чекає кожен українець – це День Перемоги України.

Тому всі святкування ми відкладаємо на мирний час, а сьогодні хочу допомогти тим, у кого зараз не одна війна, а дві. Ми вирішили організувати благодійний розіграш із неймовірними подарунками» – поділилася Настя.

«Насте, щиро вітаємо! 💙💛 Дякую за постійну підтримку дітей, які борються з раком 🙌🏻; Вітаємо із 5-ти річчям сольної кар'єри! Дякую за те, що так підтримуєш; Не віриться, що минуло 5 років; Мої вітання; Ви молодець❤️» - відповіли у мережі.

Раніше співачка зазначила, що осінь будинку завжди була особливою, наповненою домашнім теплом, сімейними зустрічами та сміхом. А сьогодні все по-іншому: українцям доводиться боротися за своє право бути вдома, у рідній країні. При цьому Настя Каменських упевнена, що все буде гаразд у майбутньому.

Нагадаємо, Каменських зауважила пророчі слова в українському гімні.

Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

Як повідомляла Politeka, Каменських жорстко поставила на місце критиків з Росії, Полякова і Потап підтримали.