Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских полгода не жила в Украине из-за вторжения оккупантов и не приезжала домой даже на день. После возвращения артистка начала активно помогать пострадавших украинцам и рассказывать о своем патриотизме.

«2 ноября моему сольному проекту NK исполнилось 5 лет. Для меня это действительно важное событие, но единственный праздник, которого сейчас ждет каждый украинец – это День Победы Украины.

Поэтому все празднования мы откладываем на мирное время, а сегодня я хочу помочь тем, у кого сейчас не одна война, а две. Мы решили организовать благотворительный розыгрыш с невероятными подарками» - поделилась Настя.

«Настя, искренне поздравляем! 💙💛 Спасибо за постоянную поддержку детей, борющихся с раком 🙌🏻; Поздравляем с 5-ти летием сольной карьеры! Спасибо за то, что так поддерживаешь; Не верится, что прошло уже 5 лет; Мои поздравления; Вы молодец❤️» - ответили в сети.

Ранее певица отметила, что осень дома всегда была особенной, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом. А сегодня все иначе: украинцам приходится бороться за свое право быть дома, в родной стране. При этом Настя Каменских уверена, что все будет хорошо в будущем.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.