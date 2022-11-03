Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни припинила діяльність у Росії, продовжує розповідати про свою діяльність. Артистка не живе в Росії вже досить давно і висловилася проти її дій у рідній країні, де колись виросла.

Не завжди і всі шанувальники Світлани оцінили її події позитивно, адже артистка після 2014-го року жила і працювала в Росії, рідко приїжджаючи додому до Києва.

Зараз вона активно допомагає постраждалим, показуючи свою позицію.

«За день до концерту, у Майамі, був неймовірний вечір! Згуртованості, мужності, віри у перемогу та єднання. Люблю вас, мої любі українці! І захоплююсь кожним із вас! Наше серце з Україною! 💛💙🇺🇦» - пише Лобода.

«Люблю; Дуже дякую за все ❤; це неймовірно цінно і дорогого варте🤲; Для Світлани, мабуть, гроші не пахнуть. І вашим і нашим 🔥; складно, але йде; І вашим і нашим-ш» - відповідають у мережі.

Раніше Світлана повідомила про нову концертну програму в Америці та наголосила, що частину коштів з кожного концерту відправляє на відновлення потерпілого від війни її рідного міста Ірпеня.

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