Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны прекратила деятельность в россии, продолжает рассказывать о своей деятельности. Артистка не живет в рф уже довольно давно и высказалась против ее действий в родной стране, где когда-то выросла.

Делеко не сразу и все поклонники Светланы оценили ее действия положительно, ведь артистка после 2014-го года жила и работала в рф, изредка приезжая домой в Киев.

Сейчас же она активно помогает пострадавшим, показывая свою позицию.

«За день до концерта, в Майами, был невероятный вечер! Сплоченности, мужественности, веры в победу и единения. Люблю вас, мои дорогие украинцы! И восхищаюсь каждым из вас! Наше сердце с Украиной!💛💙🇺🇦» -пишет Лобода.

«Обожаю; Спасибо большое за всё ❤; это невероятно ценно и дорогого стоит🤲; Для Светланы, видимо , деньги не пахнут . И вашим и нашим 🔥; сложно, но идет; И вашим и нашим-ш» - отвечают в сети.

Ранее Светлана сообщила о новой концертной программе в Америке и подчеркнула, что часть средств с каждого концерта отправляет на восстановление пострадавшего от войны ее родного города Ирпеня.

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