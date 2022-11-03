Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила довгий пост, у якому жорстко висловилася про людей із негативним мисленням та критиків української влади.

"З самого початку війни мене оточували люди, які запевняли в тому, що в Україні нічого хорошого не буде. Ні, звичайно існував маленький відсоток того, що все може обернутися на нашу користь, але загальний флер настроїв був негативним і дуже сумним. Я завжди намагаюся випливати з таких настроїв самостійно, але, погодьтеся, це вкрай складно коли довкола «невіруючі»", — пише Ксенія Мішина.

Тому в один момент вона влаштувала "глибоку зачистку" свого оточення та вирішила спілкуватися лише з позитивно налаштованими людьми.

"Якщо хтось зі мною зараз поговорить про війну, я запевняю - ви повірите в Україну і полюбите її ще сильніше. Але іноді я опиняюся у досить серйозних компаніях, де від досить високопоставлених людей я чую ниття, негатив і критику нашої влади. І тоді я думаю: ви тупий? ви тупий? Або просто з іншого світу? Адже, по-перше, можна елементарно прорахувати можливості країни агресора і за попереднім його досвідом. Наприклад, вони намагалися взяти Чечню, з населенням в мільйон чоловік, без підтримки її всім світом- 8 років! І не взяли, а купили! Купиииилиии Дона!", — наголосила актриса.

Зірка також запропонувала на час війни ввести в законодавство статтю про те, щоб жоден громадянин України не наважувався поширювати негативні чутки про свого президента.

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