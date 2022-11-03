В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила длинный пост, в котором жестко высказалась о людях с негативным мышлением и критиках украинской власти.

"С самого начала войны меня окружали люди, уверявшие в том, что в Украине ничего хорошего не будет. Нет, конечно существовал маленький процент того, что все может обернуться в нашу пользу, но общий флер настроений был отрицательным и очень грустным. Я всегда стараюсь вытекать из таких настроений самостоятельно, но, согласитесь, это крайне сложно, когда вокруг «неверующие», — пишет Ксения Мишина.

Поэтому в один момент она устроила "глубокую зачистку" своего окружения и решила общаться только с положительно настроенными людьми.

"Если кто-то со мной сейчас поговорит о войне, я уверяю – вы поверите в Украину и полюбите ее еще сильнее. Но иногда я оказываюсь в достаточно серьезных компаниях, где от достаточно высокопоставленных людей я слышу нытье, негатив и критику нашей власти. И тогда я думаю: вы тупой? Или просто из другого мира? Ведь, во-первых, можно элементарно просчитать возможности страны агрессора и по предыдущему его опыту, например, они пытались взять Чечню, с населением в миллион человек, без поддержки ее всем миром - 8 лет! И не взяли, а купили! Купииилиилии Дона!", - подчеркнула актриса.

Звезда также предложила на время войны ввести в законодательство статью о том, чтобы ни один гражданин Украины не решался распространять негативные слухи о своем президенте.

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