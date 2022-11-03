Як повідомляє Politeka.net, співак Віктор Павлик зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою виховують сина Михайла. Блогер опублікувала рідкісне архівне відео, на якому вона постала вагітною, потім показала малюка новонародженим і пізніше вже дорослим. Кадри вона показала на своїй сторінці в Instagram.
Так, Катерина Репяхова з'явилася в кадрі незадовго до пологів, представши перед шанувальниками в білій сукні, яка красива підкреслила її животик. Також дружина Віктора Павлика похвалилася кадрами з новонародженим Михайлом, який щойно розплющив свої очі.
Насамкінець щаслива матуся показала кадри сьогоднішнього дня, де вона тримає на руках сина, що вже підріс.
"Mommy challenge. Покажи 3 знімки: Вагітна, новонароджена і зараз", - підписала Катерина Репяхова і закликала користувачів мережі.
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У коментарях фоловери діляться своїми емоціями від побаченого: "Вже скучила за вами", "Класні такі, просто милашество", "Дуже красиві", "Хочеться, щоб у всіх дітей були тільки приємні моменти, а посмішки від щастя не спадали з їх обличчя ".
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.