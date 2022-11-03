Після народження дитини Катерина Репяхова намагається ділитися із шанувальниками фото та відео за участю Михайла.

Як повідомляє Politeka.net, співак Віктор Павлик зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою виховують сина Михайла. Блогер опублікувала рідкісне архівне відео, на якому вона постала вагітною, потім показала малюка новонародженим і пізніше вже дорослим. Кадри вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Катерина Репяхова з'явилася в кадрі незадовго до пологів, представши перед шанувальниками в білій сукні, яка красива підкреслила її животик. Також дружина Віктора Павлика похвалилася кадрами з новонародженим Михайлом, який щойно розплющив свої очі.

Насамкінець щаслива матуся показала кадри сьогоднішнього дня, де вона тримає на руках сина, що вже підріс.

"Mommy challenge. Покажи 3 знімки: Вагітна, новонароджена і зараз", - підписала Катерина Репяхова і закликала користувачів мережі.

У коментарях фоловери діляться своїми емоціями від побаченого: "Вже скучила за вами", "Класні такі, просто милашество", "Дуже красиві", "Хочеться, щоб у всіх дітей були тільки приємні моменти, а посмішки від щастя не спадали з їх обличчя ".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.