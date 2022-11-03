Как сообщает Politeka.net, певец Виктор Павлик со своей молодой женой Екатериной Репяховой воспитывают сына Михаила. Блогер опубликовала редкое архивное видео, на котором она предстала беременной, потом показала малыша новонарожденным и позже уже повзрослевшим. Кадры она показала на своей странице в Instagram.
Так, Катерина Репяхова появилась в кадре незадолго до родов, представ перед поклонниками в белом облегающем платье, которое красиво подчеркнуло ее животик. Также жена Виктора Павлика похвасталась кадрами с новорожденным Михаилом, который только-только раскрыл свои глаза.
Напоследок счастливая мамочка показала кадры сегодняшнего дня, где она держит на руках уже подросшего сынишку.
"Mommy challenge. Покажи 3 снимка: БЕРЕМЕННАЯ, НОВОРОЖДЕННЫЙ И СЕЙЧАС", - подписала Катерина Репяхова и призвала пользователей сети.
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В комментариях фолловеры делятся своими эмоциями от увиденного: "Уже соскучилась по вам", "Класнючие такие, просто милашество", "Очень красивые", "Хочется, чтобы у всех детей были только приятные моменты, а улыбки от счастья не спадали с их лица".
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.