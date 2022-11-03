После рождения ребенка Екатерина Репяхова старается делиться с поклонниками фото и видео с участием Михаила.

Как сообщает Politeka.net, певец Виктор Павлик со своей молодой женой Екатериной Репяховой воспитывают сына Михаила. Блогер опубликовала редкое архивное видео, на котором она предстала беременной, потом показала малыша новонарожденным и позже уже повзрослевшим. Кадры она показала на своей странице в Instagram.

Так, Катерина Репяхова появилась в кадре незадолго до родов, представ перед поклонниками в белом облегающем платье, которое красиво подчеркнуло ее животик. Также жена Виктора Павлика похвасталась кадрами с новорожденным Михаилом, который только-только раскрыл свои глаза.

Напоследок счастливая мамочка показала кадры сегодняшнего дня, где она держит на руках уже подросшего сынишку.

"Mommy challenge. Покажи 3 снимка: БЕРЕМЕННАЯ, НОВОРОЖДЕННЫЙ И СЕЙЧАС", - подписала Катерина Репяхова и призвала пользователей сети.

В комментариях фолловеры делятся своими эмоциями от увиденного: "Уже соскучилась по вам", "Класнючие такие, просто милашество", "Очень красивые", "Хочется, чтобы у всех детей были только приятные моменты, а улыбки от счастья не спадали с их лица".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.