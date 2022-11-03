Українська блогерка, ведуча та журналістка Раміна Есхакзай на собі відчула наслідки постійного стресу і в неї підкосилося здоров'я. У новому інтерв'ю на Youtube-каналі "Олицька" вона розповіла , як саме цей психологічний стан позначився на її здоров'ї.

Раміна Есхакзай зізналася, що регулярно відчуває сильний стрес. Через нього вона набрала зайву вагу, а також отримала проблеми зі шкірою обличчя та волоссям.

"Я на стресі реально набрала вагу, у мене з'явилося акне, у мене з'явилася лупа. Це жесть. І я зараз користуюся спеціальними засобами, які мені виписала дерматолог для того, щоб шкіра була такою, як до війни, спеціальний шампунь використовую", - розповіла українська блогерка.

Есхакзай зізналася, що тільки зараз її вага почала приходити в норму, оскільки психологічний стан почав потроху вирівнюватися.

"Вага зараз приходить у норму, оскільки вже якось психологічно вирівнявся стан, і я стежу за тим, щоб правильно харчуватися. Не обмежую себе, а, навпаки, їм достатньо круп", - додала вона.

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