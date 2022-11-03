Украинская блогерша, ведущая и журналистка Рамина Эсхакзай на себе ощутила последствия постоянного стресса и у нее подкосилось здоровье. В новом интервью на Youtube-канале "Олицкая" она рассказала, как именно это психологическое состояние отразилось на ее здоровье.
Рамина Эсхакзай призналась, что регулярно испытывает сильный стресс. Из-за него она набрала лишний вес, а также получила проблемы с кожей лица и волосами.
"Я на стрессе реально набрала вес, у меня появилось акне, у меня появилась перхоть. Это жесть. И я сейчас пользуюсь специальными средствами, которые мне выписала дерматолог для того, чтобы кожа была такой, как до войны, специальный шампунь использую", - рассказала украинская блогерша.
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Эсхакзай призналась, что только сейчас ее вес начал приходить в норму, поскольку психологическое состояние стало понемногу выравниваться.
"Вес сейчас приходит в норму, поскольку уже как-то психологически выровнялось состояние, и я слежу за тем, чтобы правильно питаться. Не ограничиваю себя, а, наоборот, ем достаточное количество круп", - добавила она.
Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".
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