Украинская блогерша, ведущая и журналистка Рамина Эсхакзай на себе ощутила последствия постоянного стресса и у нее подкосилось здоровье. В новом интервью на Youtube-канале "Олицкая" она рассказала, как именно это психологическое состояние отразилось на ее здоровье.

Рамина Эсхакзай призналась, что регулярно испытывает сильный стресс. Из-за него она набрала лишний вес, а также получила проблемы с кожей лица и волосами.

"Я на стрессе реально набрала вес, у меня появилось акне, у меня появилась перхоть. Это жесть. И я сейчас пользуюсь специальными средствами, которые мне выписала дерматолог для того, чтобы кожа была такой, как до войны, специальный шампунь использую", - рассказала украинская блогерша.

Эсхакзай призналась, что только сейчас ее вес начал приходить в норму, поскольку психологическое состояние стало понемногу выравниваться.

"Вес сейчас приходит в норму, поскольку уже как-то психологически выровнялось состояние, и я слежу за тем, чтобы правильно питаться. Не ограничиваю себя, а, наоборот, ем достаточное количество круп", - добавила она.

Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.

Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.