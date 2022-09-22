Як пише Politeka.net , у себе в Інстаграм вона вирішила оприлюднити інформацію про фейк і показала фото російських окупантів, яких прийняли за бурятів.

Раміна пояснила, що в жодному разі не хоче займатися пошуком "добрих бурятів" і впрягатися за когось, але залишатися осторонь теж не може.

«На фото НЕ БУРЯТИ, а ЯКУТИ) із прапором Республіки Саха (Якутія). І фото зроблено не в БУЧІ... ⠀ Чому я це публікую? Бо хочу, щоб журналісти писали коректніше. І ми називали реальну національну ідентичність окупантів», - наголосила вона.

Блогерка каже, що не хоче, щоб реальні злочинці втекли від відповідальності через некоректні дані.

«Якщо вірити останнім новинам, ці орки вже у землі. І так буде з кожним незалежно від національності. Окупант є окупантом», - додала вона.

Користувачі мережі відгукнулися на публікацію журналістки.

"Так, це правильно! Але журналісти повинні писати росіяни, це російська армія? Російське обличчя російської армії!"

"Адже вони тримають якутський прапор, автор фото навіть постив, що «Армія все», тобто він давно звільнився з лав ЗС РФ. І ці терміновики взагалі не до чого. Шкода, що інші журналісти не спромоглися фактчекнути. Все у відкритому доступі. Дякую , що кажете правду" - пишуть у коментарях.

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