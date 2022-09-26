У мережі з'явився відкритий лист скандально відомої співачки Ані Лорак, яка з'явилася через сім місяців війни. Його розтиражували усі ЗМІ.

Зрадниця-гастролерка нарешті поділилася своєю позицією щодо кривавого нападу Росії на Україну.

У цьому листі Лорак повторює цинічні та стандартні слова із серії "і вашим і нашим" і нагадує, що вона за мир і не потрібно змішувати мистецтво та політику.

«Ні "ДНР", ні "ЛНР", ні "Правий сектор", ні "Свобода" не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене! Я за мир! І прошу цього світу для всіх нас", – написала Лорак.

Проте українська журналістка та блогер Раміна Есхакзай не повірила зрадниці та назвала листа фейком.

За словами Раміни, лист написаний у 2014 році.

«Моя позиція щодо Лорак не змінилася, але я проти фейків. Тому публікую спростування. Цей лист був опублікований Ані Лорак у 2014 році. Я надійшла на інформацію від авторитетних видань. Я помилилася», - написала блогерка.

Журналістка порадила Ані Лорак позайматися викладачем з історії та попрацювати з гарним піаром.

«Дуже добрим варіантом для Кароліни буде або прийняти громадянство російської федерації, або стати людиною БЕЗ громадянства, тому Україні не потрібні зрадники, які готові співати для тих, хто спонсорує вбивство українських дітей», - зазначила вона.

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