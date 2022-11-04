За словами Іванни, вона повністю довіряє чоловікові Роману Сасанчину, але їй було цікаво, що перебуває у його листуванні.

Як повідомляє Politeka.net , переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин на один день вирішив влаштувати челендж та помінятися сторінками в соціальних мережах зі своєю дружиною Іванною. Вона не стала таїти і зізналася, що читала повідомлення свого чоловіка. Про це дівчина розповіла у своїх Instagram-stories .

Схоже, дружину виконавця не турбують такі повідомлення від шанувальниць. За словами Іванни, вона повністю довіряє чоловікові Роману Сасанчину.

"Як ви знаєте, сьогодні ми помінялися сторінками. Що ж я зробила в першу чергу? А я знайшла всі смскі. Думаю, що ж там у нього відбувається. І знаєте, що я побачила? Багато смс від дівчат, які освідчуються в коханні. Або говорять про те, що якщо є дружина та дитина, то це не привід того, що ти не посунешся”, – здивувалася Іванна Сасанчин.

Варто зазначити, що переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин одружився зі своєю обраницею 4 грудня 2021 року, а 30 грудня у них народилася донька. Після початку війни Росії проти України дружина Сасанчина з дитиною виїхала до Польщі. Він залишився в Україні – пізніше дружина та дочка повернулися до України.

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина в мереживах показала свою гордість.

Також Politeka писала, що дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, чи живе вона з Романом.

Як Politeka повідомляла, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася.