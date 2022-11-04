Як повідомляє Politeka.net, співачка Джамала, яка залишила польські "Танці із зірками" кілька тижнів тому, повернулася на проект і виступила перед глядачами. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео зі своїм виступом, який відкрив завісу лайвів.
Джамала вийшла на сцену у чорних штанах та топі, доповнивши образ об'ємною накидкою коричневого кольору. У фіналі сезону шоу артистка виконала хіт "1944" та трек "Take Me to a Place" з нового міні-альбому "Поклик", зірвавши овації глядачів.
"Вже 13.11 трек "Take Me to a Place" та інші пісні нового EP "Поклик" звучатимуть у Варшаві, а 15.11 - у Кракові. У неймовірному передчутті нашої зустрічі!", - анонсувала Джамала у підписі до відео.
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У коментарях користувачі мережі наголосили, що нова пісня їх дуже зачепила. Користувачі мережі також засипали співачку зворушеними коментарями, захоплюючись нею.
"Той випадок, коли в артиста є все: душа, голос, кач і меседж", "Джа, як завжди, просто супер!", "Найкраща, наша улюблена, Божого благословення", "Це моя найулюбленіша пісня", " Мені дуже подобається вас слухати", - писали у коментарях.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.