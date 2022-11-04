Как сообщает Politeka.net, певица Джамала, покинувшая польские "Танцы со звездами" несколько недель назад, вернулась на проект и выступила перед зрителями. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео со своим выступлением, которое приоткрыло занавес лайвов.
Джамала вышла на сцену в черных брюках и топе, дополнив образ объемной накидкой коричневого цвета. В финале сезона шоу артистка исполнила хит "1944" и трек "Take Me to a Place" из нового мини-альбома "Поклик", сорвав овации зрителей.
"Уже 13.11 трек "Take Me to a Place" и другие песни нового EP "Поклик" будут звучать в Варшаве, а 15.11 — в Кракове. В невероятном предчувствии нашей встречи!", — анонсировала Джамала в подписи к видео.
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В комментариях пользователи сети отметили, что новая песня их очень зацепила. Пользователи сети также засыпали певицу умиленными комментариями, восхищаясь ею.
"Тот случай, когда у артиста есть все: душа, голос, кач и меседж", "Джа, как обычно, просто супер!", "Самая лучшая, наша любимая, Божьего благословения", "Это моя самая любимая песня", "Мне очень нравится вас слушать", - писали в комментариях.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.