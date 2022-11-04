Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво визнав, що у нього часто псується настрій через те, що відбувається, стає сумно і нападає почуття аппатії.

Як повідомляє Politeka.net , відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення Росії займається волонтерством і підтримує Україну. Часто у нього псується настрій через те, що відбувається, стає дуже сумно і нападає почуття аппатії. На своїй сторінці в Instagram кулінар дав кілька порад, як із цим боротися.

"Якщо ніяк не прийдеш до тями, а роботу робити кому треба - можливо, тобі допоможуть ці пункти, тому що вони допомагають мені", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

По-перше, він порадив почати день із перерви – заварити собі каву чи чай, нікуди не поспішати, вийти на вулицю чи балкон – подихати повітрям. По-друге, у такі дні, коли немає настрою, кулінар закликав приділити максимум уваги тому, що робиш. Наприклад, якщо ти кухар, то слід стежити, що ти кладеш у страву, скільки й обов'язково куштувати на кожному етапі.

"І не злись, якщо не виходить, дай собі час) Це нормально, що ти теж можеш бути сумним або з поганим настроєм", - додав відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

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