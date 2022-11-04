Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво признал, что у него часто портится настроение из-за происходящего, становится совсем грустно и нападает чувство аппатии.

Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения рф занимается волонтерством и поддерживает Украину. Часто у него портится настроение из-за происходящего, становится совсем грустно и нападает чувство аппатии. На своей странице в Instagram кулинар дал несколько советов, как с этим бороться.

"Если никак не придешь в себя, а работу делать кому-то надо — возможно, тебе помогут эти пункты, потому что они помогают мне", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Во-первых, он посоветовал начять день с перерыва – заварить себе кофе или чай, никуда не спешить, выйти на улицу или балкон - подышать воздухом. Во вторых, в такие дни, когда нет настроения, кулинар призвал уделить максимум внимания тому, что делаешь. Например, если ты повар, то нужно следить, что ты кладешь в блюдо, сколько и обязательно пробовать на каждом этапе.

"И не злись, если не получается, дай себе время) Это нормально, что ты тоже можешь быть грустным или с плохим настроением", - добавил известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.