Співачка Анастасія Приходько не вперше критикує репера та продюсера Потапа - цього разу вона звернула увагу на його заяви.

Співачка Анастасія Приходько часто критикує не лише російських селебриті, а й співвітчизників. Так, під немилість знаменитості вкотре потрапив репер та продюсер Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко). Вона заявила, що репер став для неї найбільшим розчаруванням серед зірок після 24 лютого. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю "Люкс FM" .

Так, Анастасія Приходько вважає, що продюсер та репер Олексій Потапенко повернувся до України з конкретною метою – знятися у шоу, очевидно, йшлося про "Голос країни", де репер є тренером проекту.

"Він приїхав лише тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів", – заявила Приходько.

Вона також згадала скандал із територіальною обороною, куди Потапа нібито записали "заочно", доки він перебував у Європі. Співачка дорікнула артистові за його оповідання.

"Бо коли він почав давати інтерв'ю, що під час перебування в Іспанії його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея - таке нести", - сказала виконавиця Анастасія Приходько.

Варто зазначити, що Анастасія Приходько також пояснила, що зараз не час влаштовувати суперечки, а про знаменитостей та їхню діяльність слід говорити після закінчення бойових дій. І їй є, що сказати про багато знаменитостей.

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