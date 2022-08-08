Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько та про Фейсбук, де веде свій блог. На цей раз Анастасія показала рідкісне фото свого сина.

"Мій сину, я тебе люблю, я поряд….

З Днем народження!

Слава ЗСУ!

Дякую, хлопці, що я можу сьогодні привітати вдома свого сина!", - написала Приходько під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Щиро вітаю", "Нехай тільки радує", "Щирі вітання! всього найкращого найкращого", "Настя, вітаю всю щасливу родину! Добра, щастя, миру!", "Божої благодаті вам", "Мої щирі вітання! Дай Бог міцного здоров'я, миру та благополуччя", "Привітання іменинникові! Здоров'я, миру, успіхів!!!", "Вітаю маму та сина!!!!!Настя, нехай все буде Україна!!!!!!Мирного неба!!!! !!".

Нагадаємо, Астаф'єва жорстко пройшлася зірками, які дають благодійні концерти.

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