Під час повномасштабної війни в Україні співачка Анастасія Приходько не може заробляти своєю основною діяльністю. Поки зірка сидить удома, вона вирішила зайнятися корисною справою та підготується до зими.
На своїй сторінці у Фейсбуці Настя показала, яка з неї господиня і продемонтувала домашню консервацію.
Так, співачка зізналася, що зазвичай не піддається паніці, проте зараз внутрішній голос підказав їй готуватись до зими.
Артистка вирішила навчитися крутити компоти.
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«Не хотіла, але, тут у Бабусі і врожай є, і я не працюю і час є, а чому б мені не навчитися варити компот? 😂Пхахахах😂! 35 років і навіть думки за це не було, а тепер прям аж Гоздиня! Що далі? Птахівні почну робити? Чи Парники? А може в’язати?😂
А ви готуєтесь до зими дівчатка? Що вже зробили? », – написала Приходько у соцмережах.
Нагадаємо, Анастасія Приходько жорстко пройшлася по "прозрілій" Лободі.
А ще Politeka повідомляла, Приходько поміркувала про чоловіків-артистів, що виїхали за кордон: під роздачу потрапили Потап, Монатик і Яма.
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