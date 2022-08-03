Виконавиця Анастасія Приходько згадала, що після 2014 року неодноразово попереджала свою колегу по цеху Світлану Лободу кидати всі справи в Росії та переїжджати до України, проте та її не послухалася.
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«Світлана Лобода продовжила працювати в росії після 2014 року, але 24 лютого 2022 року нарешті усвідомила, а точніше через місяц після початку, що декілька років свого життя витратила не на тих людей і не на ту країну.
Коментатори відразу включилися в обговорення. Думки людей, як завжди, розділилися. Одні підтримали Приходька, заявивши, що таким, як Лобода, не місце в українському шоубізнесі. Інші, навпаки, вважають, що тих, хто зараз виїхав з Росії та підтримують Україну, збирають кошти і допомагають ЗСУ можна пробачити. Їх не можна ставити в один ряд із такими зрадницями як Лораком, Повалієм, Лолітою тощо.
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"Тепер остаточно вона нам не потрібна. Після 2014 р. була можливість повернутися, але гроші взяли гору",
Я зовсім не шанувальниця співачки Лободи. Я не знаю її пісень і нічого не можу сказати про її творчість. Але я їй не вірю. концерти, одним словом заробляла гроші. Як це можна? Чи змінилася вона? Навряд чи. Думаю її попросили з Росії. Час покаже. Поживемо побачимо",
" Тоді і Барського треба виганяти з України. Тих, хто зараз виїхав з Росії та підтримують Україну, збирають кошти і допомагають ЗСУ можна пробачити. Не можемо їх ставити в один ряд із Лораком, Повалієм, Лолітою тощо",
"Настя не заздри", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Анастасія Приходько жорстко пройшлася по "прозрілій" Лободі.
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