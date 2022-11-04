Певица Анастасия Приходько не впервый раз критикует репера и продюсера Потапа - в этот раз она обратила внимание на его заявления.

Певица Анастасия Приходько часто критикует не только российских селебрити, но и соотечественников. Так, под немилость знаменитости в очередной раз попал репер и продюсер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко). Она заявила, что рэпер стал для нее наибольшим разочарованием среди звезд после 24 февраля. Соответствующий комментарий прозвучал в интервью "Люкс FM".

Так, Анастасия Приходько считает, что продюсер и рэпер Алексей Потапенко вернулся в Украину с конкретной целью – сняться в шоу, очевидно, речь шла о "Голосі країни", где рэпер является тренером проекта.

"Он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов", – заявила Приходько.

Она также вспомнила скандал с территориальной обороной, куда Потапа якобы записали "заочно", пока он находился в Европе. Певица упрекнула артистка за его росказни.

"Потому что когда он начал давать интервью, что в бытность в Испании его записали в тероборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея – такое нести", – сказала исполнительница Анастасия Приходько.

Стоит отметить, что Анастасия Приходько также объяснила, что сейчас не время устраивать споры, а о знаменитостях и их деятельности следует говорить после окончания боевых действий. И ей есть, что сказать о многих знаменитостях.

Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.

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