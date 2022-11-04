Брітні Спірс після рішення суду звільнити її від опіки батька та контролю за її життям стала активно вести соціальні мережі, розповідати про себе та дивувати кадрами в Інстаграм. При цьому артистка не оминає без скандалу.

Нерідко Брітні показує фігуру без одягу, дивує дикими танцями і турбує навіть зауваженнями.

«Я облажалася 🙈! Я виклала неправильне відео раніше! Відчуваю себе… 🙄🇲🇽🇲🇽🇲🇽 !!! Psss мій жовтий банановий гаманець😂» - пише Брітні.

Цього разу багато хто обговорив її перевдягання на камеру:

«Світло горить, але чи є хтось удома?; Я відчуваю, що ми тут чогось не вистачає…; Я думав, вона нещодавно підстриглася...; Я люблю волосся ❤️; Щось не так!; Старі відео... Де Бріт? 😢; Коли Едді спить 😂; Ви забули, що вона підстриглася? Ці відео старі. 🤔; Що відбувається 😭».

«Тільки цього року, у 40 років, я можу купити тайленол і отримати свої власні гроші… але це розплющує очі, коли я бачу, на що здатні люди… моя родина володіла моїм маєтком. роками… вони володіли моїм ім'ям, моєю зіркою, моїми грошима та знаєте що? Це дало їм ДУЖЕ багато сил… у будь-якому разі, відколи все закінчилося, я повинна навчитися заново, як жити своїм життям…» - заявила Брітні.

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