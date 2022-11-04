Бритни Спирс после решения суда освободить ее от опеки отца и контроля за ее жизнью стала активно вести социальные сети, рассказывать о себе и удивлять кадрами в Инстаграм. При этом артистка не обходит без скандала.

Нередко Бритни показывает фигуру без одежды, удивляет дикими танцами и даже беспокоит замечаниями.

«Я облажалась🙈! Я выложила неправильное видео раньше! Чувствую себя… 🙄🇲🇽🇲🇽🇲🇽 !!! Psss мой желтый банановый кошелек😂» - пишет Бритни.

В этот раз многие обсудили ее переодевание на камеру:

«Свет горит, но есть ли кто-нибудь дома?; Я чувствую, что мы все здесь чего-то не хватает…; Я думал, она недавно подстриглась....; Я люблю волосы ❤️; Что-то не так!; Старые видео... Где Брит? 😢; Когда эдди спит 😂; Вы забыли, что она подстриглась?? Эти видео старые. 🤔; Что происходит 😭».

«Только в этом году, в 40 лет, я могу купить тайленол и получить свои собственные деньги… но это открывает глаза, когда я вижу, на что способны люди… моя семья владела моим поместьем. годами… они владели моим именем, моей звездой, моими деньгами и знаете что? Это дало им ОЧЕНЬ много сил… в любом случае, с тех пор, как все закончилось, я должна НАУЧИТЬСЯ заново, как жить своей жизнью…» - заявила Бритни.

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