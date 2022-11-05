Знаменита артистка і модель Моніка Беллуччі вже не так часто знімається в нових проектах, проте завжди привертає увагу до себе і отримує безліч компліментів. Артистка не сидить на дієтах і проти уколів краси, саме тому зірку завжди нахвалюють у мережі.
На цей раз Моніка взяла участь для зйомок в одному з журналів і її образ у темних тонах вийшов досить привабливим. Більше того, зачіска Моніки, звичайний макіяж і манікюр зробили її ще більш спокусливою.
У мережі відреагували:
«Чудовий; жінка обрала свій шлях; Найкрасивіша жінка ♥️😻♥; це найкращий її вигляд; дияволиця, вона заслужила похвалу; Фанат 😍; Шикарно як завжди ❤️; Найкрасивіша істота на світі 😍; Блиск 👏; Боже, ти ніколи не втратиш моєї уваги!».
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Також зірка поділилася кадрами, де показала як виглядає.
"Велике дякую за цей чудовий момент на кінофестивалі Люм'єр 2022", - написала Моніка під кадрами.
Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.
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А ще Politeka писала, що 58-річна Беллуччі поряд з молоденьким актором позбавила дару мови без ін'єкцій.