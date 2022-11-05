Популярна актриса та модель у новому образі для журнальної обкладинки привернула увагу фанатів.

Знаменита артистка і модель Моніка Беллуччі вже не так часто знімається в нових проектах, проте завжди привертає увагу до себе і отримує безліч компліментів. Артистка не сидить на дієтах і проти уколів краси, саме тому зірку завжди нахвалюють у мережі.

На цей раз Моніка взяла участь для зйомок в одному з журналів і її образ у темних тонах вийшов досить привабливим. Більше того, зачіска Моніки, звичайний макіяж і манікюр зробили її ще більш спокусливою.

У мережі відреагували:

«Чудовий; жінка обрала свій шлях; Найкрасивіша жінка ♥️😻♥; це найкращий її вигляд; дияволиця, вона заслужила похвалу; Фанат 😍; Шикарно як завжди ❤️; Найкрасивіша істота на світі 😍; Блиск 👏; Боже, ти ніколи не втратиш моєї уваги!».

Також зірка поділилася кадрами, де показала як виглядає.

"Велике дякую за цей чудовий момент на кінофестивалі Люм'єр 2022", - написала Моніка під кадрами.

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