Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая посвящает силы не только материнству, но и не забрасывает любимое дело. Артистка хоть и не так часто снимается в новых фильмах, но успевает запомниться даже в не сильно знаковых ролях.
В этот раз известная итальянская актриса поделилась с поклонниками неожиданными снимками. Моника представила интригующий постер, специально к новому документальному фильму "Девушка в фонтане". В Киноленте Беллуччи играет шведскую актрису и фотомодель Аниту Экберг.
На фото знаменитость позирует с длинными белокурыми волосами, на ее лице яркий макияж, подчеркивающий брови и глаза. Однако все внимание приковано к внушительному декольте.
«Опасная леди блондинка; Моника способная женщина; красота вне времени; я даже завидую ее силе; мне нравится улыбка; играет с нами, вау» - пишут в сети.
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Мужчина моложе Беллуччи на 17 лет, однако на фото артистка выглядит настолько привлекательно, что многих удивила цветущим видом. Звезда выступает против уколов красоты и диет, поэтому фанаты засыпали артистку комплиментами.
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