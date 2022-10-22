Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая посвящает силы не только материнству, но и не забрасывает любимое дело. Артистка хоть и не так часто снимается в новых фильмах, но успевает запомниться даже в не сильно знаковых ролях.

В этот раз известная итальянская актриса поделилась с поклонниками неожиданными снимками. Моника представила интригующий постер, специально к новому документальному фильму "Девушка в фонтане". В Киноленте Беллуччи играет шведскую актрису и фотомодель Аниту Экберг.

На фото знаменитость позирует с длинными белокурыми волосами, на ее лице яркий макияж, подчеркивающий брови и глаза. Однако все внимание приковано к внушительному декольте.

«Опасная леди блондинка; Моника способная женщина; красота вне времени; я даже завидую ее силе; мне нравится улыбка; играет с нами, вау» - пишут в сети.

Ранее 58-летняя в черно-алом платье смогла привлечь внимание рядом с популярным актером.

Мужчина моложе Беллуччи на 17 лет, однако на фото артистка выглядит настолько привлекательно, что многих удивила цветущим видом. Звезда выступает против уколов красоты и диет, поэтому фанаты засыпали артистку комплиментами.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

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