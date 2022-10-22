Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая сейчас редко снимается в новых фильмах, но неизменно блистает на светских мероприятиях и впечатляет видом. В этот раз 58-летняя в черно-алом платье смогла привлечь внимание рядом с популярным актером.

Мужчина моложе Беллуччи на 17 лет, однако на фото артистка выглядит настолько привлекательно, что многих удивила цветущим видом. Звезда выступает против уколов красоты и диет, поэтому фанаты засыпали артистку комплиментами.

«Даже моложе обычного; я влюбляюсь; я правда завидую ее таланту🙈; Какая ты красивая😻♥️🌹; Счастливчик ❤️❤️; Свобода жизни женщины; Какая красивая Моника 😍; она моложе моих знакомых, а мне 40!» - пишут в сети.

Недавно дочь Моники Беллуччи Дева приняла участие в рекламной съемке сразу для трех журналов и для каждой фотосессии девушке пришлось ожидаемо менять образы.

В этот раз девушка показала уличный лук с дизайнерским топом, брюками "два в одном" и дизайнерской сумочкой. Легкий макияж только придал девушке сияния.

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