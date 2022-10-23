Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая не так давно в тихом кругу отпраздновала 58-летие, продолжает интриговать своими образами и привлекать внимание на публике. В этот раз в Инстаграм модель показала несколько чувственных моментов из последних съемок.
«Моника на обложке. Ноябрьский номер журнала Style Magazine выйдет в следующую среду вместе с corriere и будет посвящен одной из самых популярных див в мире. Пока ждем, оставляем вам небольшой тизер» - сказано в подписи журнала с новыми кадрами.
Видео с 58-летней Моникой, не скрывающей естественную красоту, оценили в сети:
«Комфортная женщина❤; можно и не стареть; ей позволено многое; Но шикарно! И мы все еще говорим о звездности ❤️; Сколько комплиментов вы получаете в день? Много, потому что вы это заслужили, самая привлекательная женщина в мире; 🌹Красиво.❤».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Внучка уже мертва": россияне застрелили 10-летнюю девочку, дедушка рассказал о трагедии
Жена Остапчука на фоне слухов о разводе решила поднять личную тему: "Это будет мое до"
Осадчая прошлась по запроданкам Лорак и Тодоренко, которые попали под санкции: "Начало хорошее..."
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Ранее известная итальянская актриса поделилась с поклонниками неожиданными снимками. Моника представила интригующий постер, специально к новому документальному фильму "Девушка в фонтане". В Киноленте Беллуччи играет шведскую актрису и фотомодель Аниту Экберг.
На фото знаменитость позирует с длинными белокурыми волосами, на ее лице яркий макияж, подчеркивающий брови и глаза. Однако все внимание приковано к внушительному декольте.
Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.
Как сообщала Politeka, "Не позволяют отчаяться": Ребрик растрогала кадром с дочкой и поделилась секретом.
Также Politeka писала, что "Утро невесты": Тринчер показала, как на самом деле выглядела перед свадьбой, фото без прикрас.