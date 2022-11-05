Популярная актриса и модель в новом образе для журнальной обложки привлекла внимание фанатов.

Знаменитая артистка и модель Моника Беллуччи уже не так часто снимается в новых проектах, тем не менее, всегда привлекает внимание к себе и получает множество комплиментов. Артистка не сидит на диетах и против уколов красоты, именно поэтому звезду всегда нахваливают в сети.

В этот раз Моника приняла участие для съемок в одном из журналов и ее образ в темных тонах вышел довольно привлекательным. Более того, прическа Моники, обычный макияж и маникюр сделали ее еще соблазнительнее.

В сети отреагировали:

«Великолепный; женщина выбрала свой путь; Самая красивая женщина ♥️😻♥; это лучший ее вид; дьяволица, она заслужила похвалу; Фанат 😍; Шикарно как всегда ❤️; Самое красивое существо на свете 😍; Блеск 👏; Боже, ты никогда не потеряешь моего внимания!».

Также звезда поделилась кадрами, где показала, как выглядит.

"Большое спасибо за этот прекрасный момент на кинофестивале Люмьер 2022", - написала Моника под кадрами.

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