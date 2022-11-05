Знаменитая артистка и модель Моника Беллуччи уже не так часто снимается в новых проектах, тем не менее, всегда привлекает внимание к себе и получает множество комплиментов. Артистка не сидит на диетах и против уколов красоты, именно поэтому звезду всегда нахваливают в сети.
В этот раз Моника приняла участие для съемок в одном из журналов и ее образ в темных тонах вышел довольно привлекательным. Более того, прическа Моники, обычный макияж и маникюр сделали ее еще соблазнительнее.
В сети отреагировали:
«Великолепный; женщина выбрала свой путь; Самая красивая женщина ♥️😻♥; это лучший ее вид; дьяволица, она заслужила похвалу; Фанат 😍; Шикарно как всегда ❤️; Самое красивое существо на свете 😍; Блеск 👏; Боже, ты никогда не потеряешь моего внимания!».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Бездетный Евгений Кот из "Україна має талант" признался, готов ли взять под опеку ребенка: "Мы не боимся, но..."
Полякова рассказала, как на самом деле грузины относятся к украинцам: "Выходишь в аэропорту, и сразу…"
Глущенко из "Дизель шоу" вышла на связь и призналась, где пропадала долгое время: "Но надо же..."
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
Также звезда поделилась кадрами, где показала, как выглядит.
"Большое спасибо за этот прекрасный момент на кинофестивале Люмьер 2022", - написала Моника под кадрами.
Напомним, 58-летняя Беллуччи в черном костюме показала моделям, как надо стареть красиво
Также Politeka сообщала, что 58-летняя Беллуччи отбросила стиль роковой брюнетки ради стиля, как у белокурой Монро
А еще Politeka писала, что 58-летняя Беллуччи рядом с молоденьким актером лишила дара речи видом без инъекций